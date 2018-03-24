Ещё
Советники Трампа настаивают на новых мерах против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советники Трампа настаивают на новых мерах против России 

РИА Новости 24 марта 2018
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, сообщает газета New York Times.
По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.
Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля". В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Лидеры США и Канады обсудили высылку "российских разведчиков" "Все плохо": в Раде пожаловались, что Украине больше никто не верит Антонов назвал Вашингтон ответственным за ухудшение отношений России и США
 Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли"более жесткий" вариант ответа России166
Раскрыты заработки на реалити-шоу48
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово30
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»69
Украинский бюджет недосчитался крупной суммы34
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение