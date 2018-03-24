Советники Трампа настаивают на новых мерах против РФ

Советники Трампа настаивают на новых мерах против России

По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.