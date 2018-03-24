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Новый помощник Трампа устроит кадровую чистку
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Новый помощник Трампа устроит кадровую чистку в Белом доме 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отправит в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома.
Своих постов лишатся те члены совета, которые остались в нем еще со времен предыдущей администрации Барака Обамы, а также те, кто "не проявляет лояльность" нынешнему главе государства, передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.
Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.
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