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Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
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CNN: экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа за внебрачные связи с ним 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал принесла в четверг извинения первой леди США Меланье Трамп за предполагаемые внебрачные связи с ее мужем в 2006-2007 годах.
"Что еще я могу сказать, кроме как "прошу прощения"? Я сожалею. Я бы не хотела, чтобы такое произошло со мной", — заявила она в интервью телекомпании CNN, обращаясь к первой леди. Макдугал призналась, что знала тогда о гражданском статусе Трампа.
Она подчеркнула, что говорит об измене бизнесмена с большой неохотой, потому что "чувствует себя виноватой".
Бывшая модель рассказала, что предприниматель предложил ей деньги после интимной связи. "После нашей близости он попытался вручить мне деньги, и я действительно не знала, как на это реагировать. Мне так деньги никогда не предлагали. Я посмотрела на него и сказала, что я не из тех девушек", — отметила она.
Ранее Макдугал обратилась в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с иском и ходатайством освободить ее от обязательства не раскрывать публично данные о предполагаемой интимной связи с Трампом. Исковая жалоба обращена к компании American Media и принадлежащему ей изданию National Enquirer, выплатившим $150 тыс. экс-модели Playboy за эксклюзивное право на публикацию ее истории. Истец обращает внимание на то, что National Enquirer так и не опубликовал материал о супружеской измене Трампа и заплатил деньги, чтобы на самом деле не допустить этого и принудить Макдугал к молчанию.
Аналогичный иск ранее подала в суд бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что Трамп более 10 лет назад изменял с ней своей жене Меланье. Клиффорд, как и Макдугал, утверждает, что попытки замять скандал предпринимал конкретно юрисконсульт нынешнего президента США Майкл Коэн.
Сам президент неоднократно отвергал все подобные обвинения в свой адрес.
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 Ещё 5 источников 
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