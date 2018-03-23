Трампа просят выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
Так, по данным телеканала CNN, в числе прочих рекомендаций члены Совета по национальной безопасности рекомендовали президенту «выслать российских дипломатов». По словам источника, президент обдумывает рекомендации, «решение будет принято скоро».
Какие еще были рекомендации и какова в настоящее время позиция Трампа по этому вопросу, не сообщается, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что в связи с отравлением Скрипаля в адрес России возможны «дальнейшие меры» со стороны Евросоюза.
Кроме того, Чехия заговорила о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля, а Евросоюз из солидарности с Британией решил отозвать посла в России для консультаций.
Кроме того, решение о высылке 23 дипломатов уже приняла Великобритания, такие же меры уже анонсировала Латвия. Премьер Эстонии допустил, что Таллин тоже вышлет ряд российских дипломатов.