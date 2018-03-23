Трамп представил нового советника по нацбезопасности

Трамп поменял своего советника по нацбезопасности

«Я рад объявить, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп в своем Твиттере.

В комментариях к записи Трампа пользователи принялись шутить, что не пройдет и нескольких недель, как Болтон будет уволен, намекая на то, что президент США не может сработаться ни с одним соратником.

Как сообщал «Ридус», недавно Дональд Трамп сменил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это решение вызвало бурные дискуссии в США и по всему миру.