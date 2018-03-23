Трамп представил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп сменил своего советника по вопросам национальной безопасности. Генерал-лейтенант Герберт Макмастер был уволен, а на его место приглашен дипломат Джон Болтон.
«Я рад объявить, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп в своем Твиттере.
В комментариях к записи Трампа пользователи принялись шутить, что не пройдет и нескольких недель, как Болтон будет уволен, намекая на то, что президент США не может сработаться ни с одним соратником.
Как сообщал «Ридус», недавно Дональд Трамп сменил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это решение вызвало бурные дискуссии в США и по всему миру.
Джон Болтон известен как убежденный сторонник гегемонии США и «ястреб», выступающий за максимально жесткую политику по отношению к таким странам, как Куба, Иран, КНДР и Россия. В 2003 году Болтон активно поддерживал вторжение в Ирак, а в 2005—2006 годах работал послом США в ООН, однако затем ушел в отставку и занялся работой в Американском институте предпринимательства. В 2010 году вместе с лоббирующими израильские интересы политиками основал международную общественную организацию «Инициатива друзей Израиля».