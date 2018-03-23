Ещё
Трамп представил нового советника по нацбезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поменял своего советника по нацбезопасности 

Ридус 1 час назад
Фото: Джон Болтон © Wikipedia
Президент США Дональд Трамп сменил своего советника по вопросам национальной безопасности. Генерал-лейтенант Герберт Макмастер был уволен, а на его место приглашен дипломат Джон Болтон.
«Я рад объявить, что с 9 апреля 2018 года Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп в своем Твиттере.
В комментариях к записи Трампа пользователи принялись шутить, что не пройдет и нескольких недель, как Болтон будет уволен, намекая на то, что президент США не может сработаться ни с одним соратником.
Как сообщал «Ридус», недавно Дональд Трамп сменил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это решение вызвало бурные дискуссии в США и по всему миру.
Джон Болтон известен как убежденный сторонник гегемонии США и «ястреб», выступающий за максимально жесткую политику по отношению к таким странам, как Куба, Иран, КНДР и Россия. В 2003 году Болтон активно поддерживал вторжение в Ирак, а в 2005—2006 годах работал послом США в ООН, однако затем ушел в отставку и занялся работой в Американском институте предпринимательства. В 2010 году вместе с лоббирующими израильские интересы политиками основал международную общественную организацию «Инициатива друзей Израиля».
Ридус: последние новости
«Газпром» простился с Южным газовым коридором Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности Друг украинского летчика Волошина раскрыл детали его смерти
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США536
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Успенская устроила дебош на борту самолета7
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах226
Евросоюз отзывает посла из России3
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение