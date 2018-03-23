Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды

Что грозит Украине гражданской войной

Анонимный экс-сотрудник западной частной военной компании предостерег Украину от легализации ЧВК до конца войны в Донбассе, сообщает местный портал «Обозреватель». По его словам, создание на воюющей Украине ЧВК «опасно», так как приведет к «вооруженной коррупции» и появлению частных армий.

«Это гарантированный старт полномасштабной гражданской войны между олигархическими кланами», — уверен он.

Зачем закроют небо над Сирией

Ливанская газета Al Binaa объяснила, что означает заявление председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова о возможности закрытия воздушного пространства Сирии для стран, которым ее правительство не давало официального разрешения на полеты. По словам автора статьи, настанет время, когда вывод вооруженных сил США с территории Арабской республики станет «приоритетом» ее руководства в целях сохранения целостности и суверенитета. Россия же, уверен журналист, поможет Сирии в этом, а заявление Шаманова является «сигналом» для США.

Западу посоветовали «подорвать» Россию изнутри

Британский журнал Economist призвал Запад поучаствовать в «войне за Россию». По словам автора статьи, Европе и США следует «культивировать» создание в России поддерживающей их элиты, которая «подорвет» и «разрушит» страну также, как это произошло с Советским Союзом.

Хокинг позаботился о человечестве

Технология, помогавшая говорить ученому Стивену Хокингу , помогает и другим, сообщает CBC. Об этом каналу рассказала разработчик компьютерной системы Лама Нахман. По ее словам, Хокинг сам попросил ее сделать возможным использование другими людьми технологии, которая должна создаваться с учетом конкретных потребностей конкретного человека. Нахман подчеркнула, что пожелание ученого было учтено, в результате чего система может быть без труда перенастроена.

Крымский мост бьет рекорды

Немецкий портал Stern сообщил, что запланированное на май открытие Крымского моста станет рекордом по скорости постройки. На проектирование, планирование и возведение сооружения России понадобились «какие-то четыре года», удивляется автор заметки. Кроме того, журналист сравнил скорость строительства Крымского моста со скоростью постройки двух «престижных» инфраструктурных проектов эпохи канцлера Германии Ангелы Меркель — аэропортом Берлин-Бранденбург и вокзалом «Штутгарт 21».