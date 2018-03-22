Мэй представила доклад об отравившем Скрипаля веществе

Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль

"Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — говорится в заявлении.

Мэй также заявила, что Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия… Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", — отмечается в заявлении.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский, который также был помещен в больницу.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.