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Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Россиянам поднимут пенсии

Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии

Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Савченко задержана

Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана в четверг в здании парламента, после того, как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота.
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Обязательное медстрахование предложили отменить

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила упразднить систему обязательного медстрахования граждан, заменив его на добровольное.
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Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Депутат Госдумы Наталья Поклонская осудила поведение журналистов, которые объявили бойкот Госдуме из-за скандала с главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким.
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Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, что не видит в увеличении подоходного налога в России «ничего страшного».
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Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, однако подчеркнул, что они не общаются.
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Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»

Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах

Местная жительница Екатерина сообщила, что среди пострадавших от отравления в Волоколамске детей есть несколько младенцев.
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Подлодка США застряла, отрабатывая "удар по России"

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Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики при отработке «ударов по России».
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