Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня

Главные события четверга

Россиянам поднимут пенсии

Дмитрий Медведев. Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России

Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии

Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Савченко задержана

Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана в четверг в здании парламента, после того, как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота.

Обязательное медстрахование предложили отменить

Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, что не видит в увеличении подоходного налога в России «ничего страшного».

Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, однако подчеркнул, что они не общаются.

Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»

Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах

Местная жительница Екатерина сообщила, что среди пострадавших от отравления в Волоколамске детей есть несколько младенцев.

Подлодка США застряла, отрабатывая "удар по России"

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Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики при отработке «ударов по России».