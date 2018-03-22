Порошенко поблагодарил СБУ после задержания Савченко

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства страны.
«Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасённые жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины», — написал он в Facebook.
Также Порошенко поблагодарил «офицеров Вооружённых сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны».
Ранее СБУ приступила к допросу Савченко.