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Порошенко поблагодарил СБУ после задержания Савченко
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Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру после задержания Савченко 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства страны.
«Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасённые жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины», — написал он в Facebook.
Также Порошенко поблагодарил «офицеров Вооружённых сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны».
Ранее СБУ приступила к допросу Савченко.
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 Ещё 7 источников 
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