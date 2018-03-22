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Лондон получил поддержку в деле Скрипаля
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Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Могерини предложила Лондону единство и поддержку ЕС в деле отравления Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Самый сильный политический сигнал, который страны ЕС могут предложить Лондону по делу Скрипаля — это единство. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на саммит ЕС, где британский премьер Тереза Мэй намерена призвать лидеров Евросоюза поддержать позицию Лондона.
"Лидеры ЕС выразят Великобритании самую сильную поддержку после атаки в Солсбери. Самый сильный политический сигнал, который мы можем дать по Солсбери — это единство, единство и еще раз единство", — сказала она.
Ранее европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Лондон не запрашивал у ЕС введения новых санкций против РФ, опасаясь, что ряд стран ЕС могут заблокировать их принятие, из-за бездоказательности обвинений в адрес Москвы.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт— Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.
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