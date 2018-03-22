Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Генсек НАТО призвал Россию ответить на вопросы по инциденту в Солсбери

"Мы призываем РФ ответить на все вопросы, которые поставила Британия. Мы хотели бы, чтобы все детали этой программы (химической — ред.) были переданы ОЗХО", — заявил Столтенберг в четверг журналистам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ ответить на все вопросы, поставленные Британией по инциденту в Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании : персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.