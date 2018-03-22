Обзор зарубежных СМИ: Оружие «против НАТО»

В Польше предложили «задеть» Путина и всех россиян

Польше следует проявить «союзническую солидарность» с Великобританией в ее санкциях против России по делу шпиона Сергея Скрипаля , заявил Radio ZET руководитель канцелярии председателя правительства Польши Михал Дворчик . По его словам, сильнее всего Владимира Путина и всех россиян «задело» бы лишение страны права проведения Чемпионата мира по футболу, но удовлетворит Дворчика и его бойкот.

«Мрия» взлетела впервые за полтора года

Украинский самолет Ан-225 «Мрия» взлетел впервые после ремонта двигателя, сообщает местный канал ТСН. Кроме того, директор авиакомпании «Авиалинии Антонова» Михаил Харченко сообщил, что в рамках модернизации в лайнер была внедрена серия доработок в части авионики и навигации. По словам командира экипажа Дмитрия Антонова, полет прошел «очень хорошо», а оборудование работает «просто замечательно».

Оружие «против НАТО»

Датская газета Jyllands-Posten рассказала своим читателям, что яд, которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль фигурировал в «нашумевшем» убийстве в Москве . Издание подразумевает отравление бизнесмена Ивана Кивелиди в 1995 году. СМИ сообщали, смерть Кивелиди является единственным зафиксированным документально случаем применения вещества, подобного «Новичку», которым мог быть отравлен Скрипаль. Между тем ранее адвокат осужденного за убийство Кивелиди опубликовал в соцсетях результаты экспертного исследования вещества, которым был отравлен предприниматель. Согласно им, оно представляло собой азотосодержащее фосфороорганическое вещество, упоминания о котором в научной литературе эксперту обнаружить не удалось.

Кроме того, автор публикации отметил, что Россия якобы создавала «Новичка» как оружие «против НАТО», которое можно использовать при атаке на Альянс, а также в операциях разведслужб.

«Россия будет всех сильней»

Россия станет сильнейшей военной державой Евразии к 2025 году. Об этом, как сообщает AldriMer, на пресс-конференции заявил командующий Европейским командованием вооруженных сил США Кертис Скапаротти. Генерал призвал руководство Соединенных Штатов увеличить траты на оборону, так как иначе страна лишится нынешнего «военного господства».

«Америка уничтожила мою страну»

Иракский поэт Синан Антун написал колонку для New York Times под названием «15 лет назад Америка уничтожила мою страну». В своем тексте Антун рассказал о том, что возненавидел Саддама Хусейна в 12 лет, как эмигрировал в США в начале 1990-х, а также о том, что был против вторжения своей новой Родины в бывшую в 2000-х. По его словам, администрация Джорджа Буша не занималась «экспортом демократии», а преследовала личные цели, которые маскировала «хорошо продуманной ложью».