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Трамп пригрозил наложить вето на бюджет
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Трамп угрожает отклонить проект бюджета США из-за мигрантов и нехватки средств на стену 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу в своем Twitter, что он рассматривает возможность отклонить принятый до этого Конгрессом проект бюджета США на 2018 финансовый год из-за того, что в нем не заложена иммиграционная реформа и средства на строительство стены на границе с Мексикой.
"Я рассматриваю наложение вето на законопроект о расходах на основании того, что более 800 тыс. участников программы DACA (защищающей мигрантов, ввезенных родителями — нелегалами в страну — прим. ТАСС) были полностью брошены демократами [и даже не упомянуты в законопроекте], а также из-за стены на границе, которая крайне необходима для защиты страны, но не была профинансирована", — написал политик.
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 Ещё 14 источников 
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