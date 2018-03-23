Трамп пригрозил наложить вето на бюджет

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу в своем Twitter, что он рассматривает возможность отклонить принятый до этого Конгрессом проект бюджета США на 2018 финансовый год из-за того, что в нем не заложена иммиграционная реформа и средства на строительство стены на границе с Мексикой.
"Я рассматриваю наложение вето на законопроект о расходах на основании того, что более 800 тыс. участников программы DACA (защищающей мигрантов, ввезенных родителями — нелегалами в страну — прим. ТАСС) были полностью брошены демократами [и даже не упомянуты в законопроекте], а также из-за стены на границе, которая крайне необходима для защиты страны, но не была профинансирована", — написал политик.