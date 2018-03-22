«Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам»

"От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду", — заключил политик.

По словам украинского депутата, Украина "потеряла субъектность", сдав суверенитет заокеанским спонсорам, а власть страны выглядит смешно. При этом Мураев выразил уверенность, что замалчивать это невозможно.