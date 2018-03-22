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«Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам»
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В Раде пожаловались, что Украина утратила суверенитет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев выразил сожаление, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам. Об этом политик заявил в интервью NewsOne.
По словам украинского депутата, Украина "потеряла субъектность", сдав суверенитет заокеанским спонсорам, а власть страны выглядит смешно. При этом Мураев выразил уверенность, что замалчивать это невозможно.
"От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду", — заключил политик.
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович посетовал, что Украина поссорилась с окружающими ее странами и "осталась без друзей".
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