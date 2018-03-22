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Саркози отреагировал на обвинения
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СМИ рассказали о реакции Саркози на выдвинутые против него обвинения 

RT на русском 1 час назад
Бывший президент Франции Николя Саркози полагает, что предъявленные ему обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года не подкреплены вещественными доказательствами. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
«Я обвинён без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина», — заявил Саркози в суде.
Ранее СМИ сообщили, что Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года.
Экс-главу государства задержали 20 марта.
Телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН выразил уверенность, что Саркози сможет защититься в этом деле.
RT на русском: последние новости
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