Саркози отреагировал на обвинения

СМИ рассказали о реакции Саркози на выдвинутые против него обвинения

Бывший президент Франции Николя Саркози полагает, что предъявленные ему обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года не подкреплены вещественными доказательствами. Об этом пишет французское издание Le Figaro. «Я обвинён без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина», — заявил Саркози в суде. Ранее СМИ сообщили, что Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года. Экс-главу государства задержали 20 марта. Телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН выразил уверенность, что Саркози сможет защититься в этом деле.