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Саркози объявил борьбу «банде» Каддафи
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Саркози пообещал бороться с «бандой» Каддафи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен бороться с "бандой" бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, которая обвинила его в коррупции. Об этом сообщает телеканал TF1.
"Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это займет год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой", — сказал Саркази.
Ранее Саркози заявил, что предъявленные ему обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывании государственных средств Ливии бездоказательны.
По его словам, он был обвинен на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина.
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