Саркози предъявили обвинения

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где давал показания во вторник и среду, и отправился домой в 16-й округ Парижа.

Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии "Республиканцы" Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.