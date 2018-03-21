Ещё
Саркози предъявили обвинения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саркози предъявили обвинения 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: AP Photo / Francois Mori
Обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года предъявлены в среду бывшему президенту Франции Николя Саркози, он помещен под судебный контроль, передает газета Monde.
"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Саркози на автомобиле покинул здание службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF), где давал показания во вторник и среду, и отправился домой в 16-й округ Парижа.
>> Задержан Николя Саркози
Утром во вторник стало известно, что бывший президент Франции и экс-глава партии "Республиканцы" Саркози задержан в пригороде Парижа — Нантере, в офисе OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома и вернуться наутро.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
РИА Новости: последние новости
"Газпром" готовит иск в международный суд по антимонопольному штрафу В США придумали новый способ казни В Восточной Гуте прошел самый массовый митинг против боевиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке54
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»217
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД82
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи24
Трамп объяснился за звонок Путину46
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение