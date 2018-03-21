США и ЕС обвинили в потворстве украинским неонацистам

Евродепутат обвинил США и ЕС в потворстве украинским неонацистам

Политик выступил на совещании, которое состоялось в среду "на полях" 37-й сессии СПЧ ООН, где, в частности, обсуждали ситуацию с правами человека на Украине.

"Они (события на Майдане — Прим. ред.) не могли бы произойти без массовой операции по вмешательству, которую поддерживали США и ЕС, которые активно помогали неофашистским идеологическим движениями в стране", — заявил евродепутат.

Он также отметил, что Евросоюз тогда отступил от принципа невмешательства в дела третьих стран, нарушив собственное законодательство. По мнению парламентария, подобная ситуация повторяется раз за разом.

"Проблема заключается в систематической попытке скинуть избранные в соответствии с конституцией власти в различных частях света и попытке укрепления других политических игроков, которым благоволят США и ЕС", — сказал он.