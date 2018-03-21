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США и ЕС обвинили в потворстве украинским неонацистам
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Евродепутат обвинил США и ЕС в потворстве украинским неонацистам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США и ЕС сыграли значительную роль в активизации неонацистских движений на Украине, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Коммунистической партии Португалии Жоао Пимента Лопес.
Политик выступил на совещании, которое состоялось в среду "на полях" 37-й сессии СПЧ ООН, где, в частности, обсуждали ситуацию с правами человека на Украине.
"Они (события на Майдане — Прим. ред.) не могли бы произойти без массовой операции по вмешательству, которую поддерживали США и ЕС, которые активно помогали неофашистским идеологическим движениями в стране", — заявил евродепутат.
Он также отметил, что Евросоюз тогда отступил от принципа невмешательства в дела третьих стран, нарушив собственное законодательство. По мнению парламентария, подобная ситуация повторяется раз за разом.
"Проблема заключается в систематической попытке скинуть избранные в соответствии с конституцией власти в различных частях света и попытке укрепления других политических игроков, которым благоволят США и ЕС", — сказал он.
На встрече также выступил первый секретарь Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Он указал СПЧ на многочисленные нарушения прав человека на Украине и обратил внимание на рост неонацистских настроений в стране.
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