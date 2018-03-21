На Украине уволили режиссера за показ карты без Крыма

"По его результатам выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики. Телеканал "СТБ" прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

В воскресенье телеканал СТБ признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. Как сообщила пресс-служба, телеканал завершил служебное расследование относительно инцидента с картой Украины в программе "Холостяк" от 16 марта.