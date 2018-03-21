Ещё
На Украине уволили режиссера за показ карты без Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине уволили режиссера «СТБ» за показ в эфире карты страны без Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский телеканал "СТБ" уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым, сообщила в среду пресс-служба телеканала.
В воскресенье телеканал СТБ признал, что показал в эфире карту Украины без Крыма. Как сообщила пресс-служба, телеканал завершил служебное расследование относительно инцидента с картой Украины в программе "Холостяк" от 16 марта.
"По его результатам выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики. Телеканал "СТБ" прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости: последние новости
"Газпром" готовит иск в международный суд по антимонопольному штрафу Евродепутат обвинил США и ЕС в потворстве украинским неонацистам Украина стремится в ближайшие 10 лет стать членом НАТО, заявил Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» испугался за свои активы на Украине143
В центре Москвы обрушилось здание34
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы21
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение