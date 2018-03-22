«Киев ломает экономику Украины через колено»

Решение Киева разорвать торгово‐экономические связи с Москвой нанесет украинской экономике непоправимый вред и ломает ее «через колено». Об этом в Twitter заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что антироссийская политика Украины стала стратегией властей страны.
Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2018 г.
«Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено», — прокомментировал Пушков поступок Киева, назвав его торжеством политики над экономикой.
Накануне стало известно о прекращении украинской стороной действия программы экономического сотрудничества с Россией 2011–2020 годов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил принятое решение намерением Киева «усилить страну».