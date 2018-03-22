«Киев ломает экономику Украины через колено»

Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2018 г.