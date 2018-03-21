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Лондон высказался о «холодной войне» с РФ
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Лондон не хочет новой «холодной войны», заявил Джонсон 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хочет новой "холодной войны" и не считает, что Россия представляет собой угрозу существованию Соединенного Королевства.
"Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодной войны", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза", — сказал Джонсон, выступая в среду в международном комитете палаты общин британского парламента и отвечая на вопрос о том, какого рода угрозы исходят от России.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.
"Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодной войны", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза", — сказал Джонсон, выступая в среду в международном комитете палаты общин британского парламента и отвечая на вопрос о том, какого рода угрозы исходят от России.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.
МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
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