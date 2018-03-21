Лондон высказался о «холодной войне» с РФ

Лондон не хочет новой «холодной войны», заявил Джонсон

Великобритании "Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодной войны", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза", — сказал Джонсон, выступая в среду в международном комитете палаты общин британского парламента и отвечая на вопрос о том, какого рода угрозы исходят от России. Глава МИД Борис Джонсон заявил, что не хочет новой "холодной войны" и не считает, что Россия представляет собой угрозу существованию Соединенного Королевства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

"Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодной войны", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза", — сказал Джонсон, выступая в среду в международном комитете палаты общин британского парламента и отвечая на вопрос о том, какого рода угрозы исходят от России.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.