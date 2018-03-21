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Меркель обвинила Дамаск в бомбардировках
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Меркель обвинила Дамаск в бомбардировках Восточной Гуты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге, обвинила Дамаск в бомбардировках Восточной Гуты.
"Именно в эти дни мы наблюдаем отвратительные действия, бомбардировки, к примеру, Восточной Гуты. Мы решительно осуждаем эти бомбардировки, к примеру, здания школы, совершенные (президентом САР Башаром) Асадом, а также Россию, которая наблюдает за этим", — сказала Меркель.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
По поручению президента РФ Владимира Путина, с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории САР организовал онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что доставить гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты не удавалось из-за противодействия боевиков, использовавших беженцев в качестве "живого щита" и не позволявших даже больным покидать анклав.
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