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Папа Римский наказал украинских монахов
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Папа Римский наказал украинских монахов за экзорцизм 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Andrew Medichini / AP
Папа Римский Франциск утвердил декреты об удалении из монашества девятерых украинских монахов за экзорцизм (изгнание бесов). Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви.
«Святейший Отец Франциск утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, все они являются бывшими членами монастыря в селе Колодиевка Тернопольской области. В соответствии с утвержденными декретом Папы Римского, отныне они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязательств, вытекающих по составлению монашеских обетов и не могут больше называть себя монахами.
В феврале сообщалось, что в Папском университете Regina Apostolorum в Риме проведут специальный курс по обучению экзорцизму в связи с огромным спросом на изгнание демонов. Первое в мире подобное мероприятие продлится всего шесть дней в апреле, его цель — «затронуть тему, которая умалчивается и противоречива». За это время перед слушателями курса выступит множество экспертов.
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