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Британия могла срежиссировать инцидент в Солсбери
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В МИД России не исключили, что Великобритания могла срежиссировать инцидент в Солсбери 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предположил, что британские власти, возможно, могли сами срежиссировать нападение в Солсбери на гражданку России Юлию Скрипаль. Об этом он заявил в ходе встречи с послами зарубежных государств в Москве, которая посвящена обсуждению дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чём не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — сказал Ермаков.
Ранее стало известно, что послы Франции, Китая, Великобритании и США не приедут на встречу в МИД России.
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