Ещё
Китай решил покорить мир пропагандой своих ценностей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай решил покорить мир пропагандой своих ценностей 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Kozera / imagebroker.com / Globallookpress.com
Китайские власти планируют активизировать ориентированную на другие страны пропаганду для усиления влияния КНР на международной арене. Об этом сообщает издание Global Times.
Планируется объединить три крупные компании в сфере медиа: Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и Национальное радио Китая. Все они станут вести пропаганду за рубежом под эдиным брендом «Голос Китая».
«Ключевая задача предстоящих преобразований — укрепить роль Компартии Китая, оптимизировать политическую систему нашей страны при совмещении партийного и государственного управления», — пояснил политолог Академии общественных наук Фэн Юэ.
Контроль за работой «Голоса Китая» будет осуществлять отдел пропаганды Центрального комитета КПК.
Одновременно планируется усилить мониторинг деятельности СМИ. Задача возложена на недавно учрежденную Государственную надзорную комиссию, в состав которой войдут два упраздняемых органа: Министерство контроля и Государственное управление по предотвращению коррупции КНР.
11 марта стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили изменения в конституцию страны, позволяющие одному человеку занимать должность председателя КНР более двух сроков.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва89
В РФ могут повысить подоходный налог534
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке144
Панин с огромным долгом сбежал из России109
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД124
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение