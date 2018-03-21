Израиль ищет жилье русскоязычным жильцам из дома, где будет посольство США

Израильские власти ищут варианты расселения 450 пожилых русскоязычных иммигрантов из социального жилья в Иерусалиме , которое, как ожидается, через два года станет частью американского посольского комплекса, следует из материалов парламентских слушаний.

"Отель был приобретен Соединенными Штатами в 2014 году и сейчас сдан ими в аренду для проживания пожилых иммигрантов из бывшего Советского Союза. Но, поскольку здание должно в июне 2020 года стать частью посольства США, жильцам придется съехать", — сказано в материалах Кнессета, одна из комиссий которого обсуждала проблему на этой неделе. Символический перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирован на 14 мая 2018 года со сменой вывески на одном из зданий консульства, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка с расположенной на ней бывшей гостиницей "Дипломат", где сейчас живут пенсионеры.

Выступая на слушаниях, генеральный директор министерства алии и абсорбции (еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов) Алекс Кушнир сообщил, что этим вопросом его ведомство занимается вместе с иерусалимской мэрией, канцелярией главы правительства, МИД и американским посольством. Среди вариантов он назвал продление аренды, переселение пенсионеров в уже существующее здание или строительство для них нового жилья.

"Время летит. Осталось два года до срока возможного выселения "Дипломата", но никто из ответственных чиновников пальцем о палец не ударил, чтобы подготовить альтернативные варианты для людей, там живущих… Никакого земельного участка под строительство не выделено, планов строительства такого здания нет", — цитирует Светлову партийная пресс-служба. В ответ инициатор слушаний, депутат от оппозиционного блока "Сионистский лагерь" Ксения Светлова , обвинила профильные ведомства в бездействии и голословных обещаниях жильцам "Дипломата", чей средний возраст, по ее словам, превышает 80 лет.

В реалистичности пролонгации аренды здания усомнился глава североамериканского департамента МИД Израиля Джошуа Зарка, который, по данным Кнессета, сказал на слушаниях, что будет "очень удивлен", если США согласятся на такой вариант.