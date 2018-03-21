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Парламентариев досматривают при входе в Раду
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В Верховной раде установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В здании Верховной рады установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев.
Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
«В частности, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка)», — говорится в тексте сообщения.
Ранее стало известно, что депутаты Рады приняли закон, который запрещает народным представителям приходить в здание парламента с оружием.
15 марта СМИ сообщали, что украинский депутат Надежда Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет.
Позднее она частично подтвердила эту информацию.
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