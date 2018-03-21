Парламентариев досматривают при входе в Раду

В Верховной раде установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев

В здании Верховной рады установили аппарат для досмотра личных вещей парламентариев.

«В частности, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка)», — говорится в тексте сообщения. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Ранее стало известно, что депутаты Рады приняли закон, который запрещает народным представителям приходить в здание парламента с оружием.

15 марта СМИ сообщали, что украинский депутат Надежда Савченко была выведена из здания Верховной рады, так как пронесла в зал парламента три гранаты и пистолет.

Позднее она частично подтвердила эту информацию.