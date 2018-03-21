Президент Перу подал заявление об отставке

Агентство напоминает, что в Перу разгорелся коррупционный скандал. Накануне в оппозиционной партии "Народная сила" заявили о том, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента главы государства. Это могло произойти путем намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

Парламентарии вменяют Кучински "моральную недееспособность". Президент подозревается в том, что он причастен к тому, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.