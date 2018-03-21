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Детектор лжи подтвердил связь Трампа с порноактрисой
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Заявившую о связи с Трампом порноактрису проверили на детекторе лжи 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: EPA
Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом десять лет назад, прошла проверку на детекторе лжи. Клиффорд с вероятностью 99 процентов не лгала об отношениях с нынешним лидером Соединенных Штатов, передает ТАСС. Это была внебрачная связь, так Трамп уже был женат на Меланье.
Проверка состоялась задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты. Адвокат бывшей порноактрисы Майкл Авенатти был уверен, что "американцы узнают правду об этих отношениях и попытках их скрыть". Между тем Клиффорд получила 130 тысяч долларов за молчание.
Клиффорд в начале месяца подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. Адвокаты американского президента потребовали от нее выплатить 20 миллионов долларов за нарушение договоренности.
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