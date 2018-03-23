Савченко заявила о превосходстве российских СИЗО

Савченко считает, что украинские СИЗО хуже российских

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага", — сказала Савченко перед заседание суда в Киеве. В пятницу Шевченковский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Савченко. Прокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца.

По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.