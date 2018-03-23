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Савченко заявила о превосходстве российских СИЗО
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Савченко считает, что украинские СИЗО хуже российских 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские СИЗО хуже российских, заявила депутат парламента Украины Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде и ранее находившаяся в заключении в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе.
В пятницу Шевченковский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Савченко. Прокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца.
"В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага", — сказала Савченко перед заседание суда в Киеве.
По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину.
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