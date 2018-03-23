Трамп уволил советника по нацбезопасности

NYT рассказала об очередной отставке в администрации Трампа

По данным издания New York Times, Макмастер обсуждал свой уход с Трапом уже на протяжении нескольких недель, и президент хочет заполнить свою команду по нацбезопасности.

"Я рад объявить, что Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

В распространенном Белым домом заявлении Трамп также отметил, что Макмастер помог "разгромить ИГ*, привести КНДР за стол переговоров, и укрепить благосостояние страны".

Сам Макмастер заявил, что благодарен Трампу "за возможность работать на него и на народ".

По словам представителя Белого дома, президент и Макмастер пришли к такому решению по взаимному согласию.

"Президент попросил Макмастера остаться до середины апреля, чтобы обеспечить гладкий переход (полномочий), и Макмастер согласился. Посол Болтон работал в качестве постпреда США при ООН с 2005 по 2006 год, а также в качестве замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности с 2001 по 2005 год. Он один из сильнейших экспертов по целому ряду вопросов национальной безопасности и вызовов, с которыми сталкивается наша страна", — добавил представитель администрации США

Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставили министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс , которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов.