Лукашенко рассказал о страхе России

«Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал, что русские бывают и плохие, и хорошие, но все равно они — «это наши братья».

«Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна», — поделился президент и добавил, что и белорусы «не святые».

«На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги», — сказал Лукашенко на встрече с талантливой молодежью.