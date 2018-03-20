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Лукашенко рассказал о страхе России
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Лукашенко рассказал о страхе России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко заявил, что Россия «до сих пор боится потерять» Беларусь, передает «Интерфакс».
«Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», — сказал Лукашенко.
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Президент Белоруссии рассказал, что русские бывают и плохие, и хорошие, но все равно они — «это наши братья».
«Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна», — поделился президент и добавил, что и белорусы «не святые».
«На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги», — сказал Лукашенко на встрече с талантливой молодежью.
Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пригласил его с визитом в Беларусь.
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