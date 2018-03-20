Туск назвал темы саммита ЕС

Туск рассказал о главных темах саммита ЕС в Брюсселе

Об этом говорится в письме, направленном Туском в адрес лидеров 28 стран Евросоюза.

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