Ещё
Туск назвал темы саммита ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск рассказал о главных темах саммита ЕС в Брюсселе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал о главных темах, которые планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что в первую очередь страны-члены Европейского союза намерены обсудить пошлины США и брексит.
Об этом говорится в письме, направленном Туском в адрес лидеров 28 стран Евросоюза.
«Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведёт переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по введению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям», — отметил он.
По его словам, обсуждая выход Великобритании из ЕС, страны намерены высказаться по поводу остающейся части переговоров с Лондоном.
«Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы вы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединённым королевством», — добавил Туск.
Отмечается, что лидеры стран также намерены сосредоточиться во время встречи на цифровом налогообложении и обсудить ситуацию с Турцией и Россией.
Ранее председатель Европейского совета призвал лидеров стран ЕС на саммите в Брюсселе принять решение по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
RT на русском: последние новости
Президент Польши не станет поздравлять Путина с победой на выборах Президент Литвы не планирует поздравлять Путина с победой на выборах В МИД Венгрии раскритиковали планы Украины по размещению военных в Закарпатье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко назвал убийцу сына124
Лукашенко рассказал о страхе России50
Россияне приготовились затянуть пояса353
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»339
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение