Туск назвал темы саммита ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал о главных темах, которые планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что в первую очередь страны-члены Европейского союза намерены обсудить пошлины США и брексит.
Об этом говорится в письме, направленном Туском в адрес лидеров 28 стран Евросоюза.
«Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведёт переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по введению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям», — отметил он.
По его словам, обсуждая выход Великобритании из ЕС, страны намерены высказаться по поводу остающейся части переговоров с Лондоном.
«Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы вы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединённым королевством», — добавил Туск.
Отмечается, что лидеры стран также намерены сосредоточиться во время встречи на цифровом налогообложении и обсудить ситуацию с Турцией и Россией.
Ранее председатель Европейского совета призвал лидеров стран ЕС на саммите в Брюсселе принять решение по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.