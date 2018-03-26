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Американцы хотят встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Большинство американцев захотели встречи Трампа с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Большинство граждан США — 63 процента — поддерживают решение президента США Дональда Трампа провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Данные опроса общественного мнения приводит телеканал Fox News.
При этом 30 процентов респондентов негативного относятся к саммиту. По мнению 42 процентов американцев, переговоры окажутся более выгодными для хозяина Белого дома, чем для лидера КНДР. В свою очередь 26 процентов опрошенных уверены в обратном.
Еще 19 процентов считают, что переговоры могут оказаться выгодными как для Вашингтона, так и для Пхеньяна, либо же вообще не принесут никакой пользы.
В опросе приняли участие более трех тысяч американцев.
9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться до конца мая этого года.
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