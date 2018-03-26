Американцы хотят встречи Трампа и Ким Чен Ына

Большинство американцев захотели встречи Трампа с Ким Чен Ыном

При этом 30 процентов респондентов негативного относятся к саммиту. По мнению 42 процентов американцев, переговоры окажутся более выгодными для хозяина Белого дома, чем для лидера КНДР . В свою очередь 26 процентов опрошенных уверены в обратном.

Еще 19 процентов считают, что переговоры могут оказаться выгодными как для Вашингтона, так и для Пхеньяна , либо же вообще не принесут никакой пользы.

В опросе приняли участие более трех тысяч американцев.

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться до конца мая этого года.