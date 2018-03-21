Порошенко обозначил сроки вступления Украины в НАТО

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом альянса», — приводит его слова «112 Украина». Украинский президент Петр Порошенко заявил, что целью Украины в ближайшие 10 лет будет вступление в НАТО

Порошенко заявил, что НАТО с Украиной стало бы более сильным и эффективным, а страны альянса могли бы «поучиться у Украины, как противостоять России ».

По его словам, с 2014 года Киев противостоит «пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль».

11 марта спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.