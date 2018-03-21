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Порошенко обозначил сроки вступления Украины в НАТО
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Порошенко обозначил сроки вступления Украины в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что целью Украины в ближайшие 10 лет будет вступление в НАТО.
«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом альянса», — приводит его слова «112 Украина».
Порошенко заявил, что НАТО с Украиной стало бы более сильным и эффективным, а страны альянса могли бы «поучиться у Украины, как противостоять России».
По его словам, с 2014 года Киев противостоит «пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль».
11 марта спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.
Перед этим стало известно, что Североатлантический альянс присвоил Украине статус «страны-аспиранта». Бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук назвал информацию о этом «фейковой».
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