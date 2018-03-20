Ещё
За высланными дипломатами прилетел «кокаиновый самолет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кокаиновый самолет» заберет высланных российских дипломатов из Лондона 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В лондонский аэропорт Станстед прибыл Ил-96-300 специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.
Днем 20 марта в эту воздушную гавань приехали 23 российских дипломата, которые по решению британского правительства должны покинуть Соединенное Королевство. Как передавал ТАСС, за сотрудниками дипмиссии и членами их семей из Москвы направлен спецборт, он вернет их на родину.
>> Британия выдворит российских дипломатов
Согласно информации Flightradar24, в столице Великобритании приземлился Ил-96-300 с номером RA-96023. Этот самолет находился в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинскими властями. Тем не менее, в Управлении делами президента, которому подчинен СЛО «Россия», эту информацию опровергли.
Предположительно, этим Ил-96 пользовался и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Таиланд в конце февраля.
Высылка дипломатов связана с обвинением Лондона в адрес России по делу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергает обвинения, и в ответ распорядилась о высылке из России 23 сотрудников британской дипмиссии.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто не поздравил Путина и другие события дня33
Над Су-57 нависла угроза264
В МИД РФ приглашены все иностранные послы110
Умер Виктор Ерин26
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора98
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение