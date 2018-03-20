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Познер отреагировал на арест Саркози
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Познер отреагировал на арест Саркози 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер, имеющий, кроме российского, французское гражданство, прокомментировал арест экс-президента Франции Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года, передает ФАН.
"Николя Саркози арестовали во Франции, где все-таки не диктатура, а некоторые элементы демократии имеются. Видимо, у полиции есть причины… Да, он достиг высоких постов, — ну и что? Для того, чтобы этого достигнуть, нужны деньги — для предвыборных кампаний. Причем большие деньги. Кто-то их должен давать. Видимо, в данном случае их дали не те. За что его и арестовали", — заявил Познер.
Ранее сообщалось, что Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.
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