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Юнкер заявил о важности отношений с РФ
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Юнкер заявил о важности отношений с Россией для Европы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил во вторник телеграмму Владимиру Путину с поздравлениями по случаю его победы на президентских выборах в РФ, в которой подчеркнул, что позитивные отношения Евросоюз-Россия критически важны для безопасности в Европе.
"Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критические важны для безопасности на нашем континенте", — говорится в тексте послания, которое зачитал журналистам официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.
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