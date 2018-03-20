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Савченко считает позорной украинскую власть
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Савченко заявила, что считает позорной украинскую власть 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что считает позорной власть в стране. Об этом она сказала в ходе заседания суда по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
«Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть», — цитирует украинское издание «Вести» Савченко.
Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.
16 марта она также подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.
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