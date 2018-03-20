Савченко считает позорной украинскую власть

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что считает позорной власть в стране. Об этом она сказала в ходе заседания суда по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
«Я считаю эту власть позорной. Я публично заявляю, что презираю эту власть», — цитирует украинское издание «Вести» Савченко.
Ранее Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.
16 марта она также подтвердила планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.