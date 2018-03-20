Guardian: настоящий враг Великобритании — не Россия, а Брюссель

«Несомненно, бесстыдные нытики уже эксплуатируют отравление в Солсбери, чтобы саботировать брексит», — пишет автор материала The Guardian Стюарт Ли.

Даже учитывая «ядерные угрозы России», британцы не должны быть такими слабаками, чтобы подчиняться Брюсселю , считает автор.

Сторонники брексита должны помнить, что настоящий враг Великобритании — это не «союзник противников ЕС, Россия». Настоящие враги Великобритании — «это Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, все судьи Высокого суда и бесконечная бюрократия».

«Лучше прожить один день в Великобритании с убийцами с нервно-паралитическим газом, чем жить тысячу лет как рабы Брюсселя», — подчёркивает Стюарт.

По словам автора, он «ничего не знает о России». Единственный опыт, связанный с Россией, произошёл с ним в декабре 2010 года, когда он ехал со своим трёхлетним сыном на поезде из Лондона в Вустер. Из-за сильного снегопада пассажиров пересадили в такси, и попутчиками автора стал «холёный русский бизнесмен» и его молодая английская спутница.

Стюарт спросил русского, что тот думает о «правах геев в России, о Путине, который казался комичным из-за фотографии, на которой он обнажённый сражается с медведем и стреляет из винтовки». Русский «страстно объяснил», что нужно понять, что в России был «кризис мужественности из-за водки» и что Путин самоотверженно дал образец для подражания российским мужчинам. «На этом дискуссия была закончена», — резюмирует автор The Guardian.