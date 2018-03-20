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Guardian: настоящий враг — не Россия, а Брюссель
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Guardian: настоящий враг Великобритании — не Россия, а Брюссель 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Противники брексита в Великобритании уже начали использовать отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, чтобы сорвать выход Лондона из ЕС, пишет автор материала The Guardian Стюарт Ли. Однако на самом деле Россия — это «союзник противников ЕС», а настоящими врагами являются Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и «бесконечная бюрократия», подчёркивает автор.
«Несомненно, бесстыдные нытики уже эксплуатируют отравление в Солсбери, чтобы саботировать брексит», — пишет автор материала The Guardian Стюарт Ли.
Даже учитывая «ядерные угрозы России», британцы не должны быть такими слабаками, чтобы подчиняться Брюсселю, считает автор.
Сторонники брексита должны помнить, что настоящий враг Великобритании — это не «союзник противников ЕС, Россия». Настоящие враги Великобритании — «это Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, все судьи Высокого суда и бесконечная бюрократия».
«Лучше прожить один день в Великобритании с убийцами с нервно-паралитическим газом, чем жить тысячу лет как рабы Брюсселя», — подчёркивает Стюарт.
По словам автора, он «ничего не знает о России». Единственный опыт, связанный с Россией, произошёл с ним в декабре 2010 года, когда он ехал со своим трёхлетним сыном на поезде из Лондона в Вустер. Из-за сильного снегопада пассажиров пересадили в такси, и попутчиками автора стал «холёный русский бизнесмен» и его молодая английская спутница.
Стюарт спросил русского, что тот думает о «правах геев в России, о Путине, который казался комичным из-за фотографии, на которой он обнажённый сражается с медведем и стреляет из винтовки». Русский «страстно объяснил», что нужно понять, что в России был «кризис мужественности из-за водки» и что Путин самоотверженно дал образец для подражания российским мужчинам. «На этом дискуссия была закончена», — резюмирует автор The Guardian.
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