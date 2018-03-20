Норвежский министр ушла с поста из-за критики в соцсети

Норвежский министр подала в отставку из-за критики оппонентов в Facebook

Министр юстиции Норвегии Сильви Листхауг из Партии прогресса сообщила во вторник утром об отставке после своего комментария в сетях Facebook о политических оппонентах. Об этом сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

Поводом для отставки послужил, в частности, сделанный ею приблизительно две недели назад комментарий по поводу норвежской социал-демократической Рабочей партии. Эта партия оказалась среди тех, кто не поддержал предложение по ужесточению работы с подозреваемыми в терроризме. Партия прогресса, известная своей политикой сокращения иммиграции, была среди тех, кто предлагал отзывать без решения суда паспорт и гражданство у тех норвежцев, которые присоединились к террористическим организациям, к примеру, в Сирии

Листхауг прокомментировала позицию Рабочей партии публикацией в своем аккаунте в Facebook фотографией, на которой были запечатлены похожие на джихадистов с оружием люди. На фото она написала, что норвежская социал-демократическая Рабочая партия считает, что права террористов важнее, чем национальная безопасность.

Запись вызвала критику, с напоминанием о том, что социал-демократы, потерявшие своих молодых членов из-за теракта на Утёйе в 2011 году, знают, что такое терроризм. На прошлой неделе министр принесла в парламенте официальные извинения за запись. Вместе с тем, сегодня было намечено голосование по выражению вотума недоверия министру, что могло означать кризисную ситуацию для правительства в целом. Отставка предотвратила это.