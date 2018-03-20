Ещё
Норвежский министр ушла с поста из-за критики в соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норвежский министр подала в отставку из-за критики оппонентов в Facebook 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр юстиции Норвегии Сильви Листхауг из Партии прогресса сообщила во вторник утром об отставке после своего комментария в сетях Facebook о политических оппонентах. Об этом сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.
Поводом для отставки послужил, в частности, сделанный ею приблизительно две недели назад комментарий по поводу норвежской социал-демократической Рабочей партии. Эта партия оказалась среди тех, кто не поддержал предложение по ужесточению работы с подозреваемыми в терроризме. Партия прогресса, известная своей политикой сокращения иммиграции, была среди тех, кто предлагал отзывать без решения суда паспорт и гражданство у тех норвежцев, которые присоединились к террористическим организациям, к примеру, в Сирии.
Листхауг прокомментировала позицию Рабочей партии публикацией в своем аккаунте в Facebook фотографией, на которой были запечатлены похожие на джихадистов с оружием люди. На фото она написала, что норвежская социал-демократическая Рабочая партия считает, что права террористов важнее, чем национальная безопасность.
Запись вызвала критику, с напоминанием о том, что социал-демократы, потерявшие своих молодых членов из-за теракта на Утёйе в 2011 году, знают, что такое терроризм. На прошлой неделе министр принесла в парламенте официальные извинения за запись. Вместе с тем, сегодня было намечено голосование по выражению вотума недоверия министру, что могло означать кризисную ситуацию для правительства в целом. Отставка предотвратила это.
РИА Новости: последние новости
Представитель Порошенко призовет Раду признать результаты выборов в России Скрипаль не нужен: расставание по-британски В Польше почти 1,6 тысячи россиян проголосовали на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора156
Посол РФ вызван в МИД Чехии49
Порошенко нашел замену российскому газу286
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами330
«Американская трагедия» повторяется22
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение