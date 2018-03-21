Николя Саркози освободили из-под стражи во Франции

Во Франции завершился допрос бывшего президента страны Николя Саркози в связи с подозрением в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Политик был помещён под стражу в судебной полиции в Нантере.

Саркози занимал пост президента Франции в 2007—2012 годах.