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Саркози освободили из-под стражи
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Николя Саркози освободили из-под стражи во Франции 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
Во Франции завершился допрос бывшего президента страны Николя Саркози в связи с подозрением в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Задержание экс-главы государства произошло 20 марта. Политик был помещён под стражу в судебной полиции в Нантере.
Саркози занимал пост президента Франции в 2007—2012 годах.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание бывшего французского лидера.
Также телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН выразил уверенность, что Саркози сможет защититься в этом деле.
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