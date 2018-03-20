Обзор зарубежных СМИ: В Европе может разразиться война 

«Еще одна Украина»
В Европе может разразиться война, подобная той, что продолжается на Украине, сообщает Newsweek. По мнению автора статьи, сербские сепаратисты при «поддержке» президента России Владимира Путина наращивают вооруженные силы в Боснии и Герцеговине. Полиция и должностные лица автономного боснийского региона Республики Сербской якобы обучаются в России и «накапливают военное оборудование».
«Для Москвы Республика Сербская — очень удобный фактор дестабилизации Европы», — заявил изданию экс-сотрудник Министерства обороны США Майкл Карпентер.
Савченко перепугала украинцев
В Сети появилось «таинственное» и «шокирующее» видео с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, сообщает местное издание «Главред». На нем Савченко, скрестившая руки на груди, запечатлена на фоне пустого сессионного зала парламента. Несколько секунд депутат строго смотрит в камеру, а на фоне звучит тревожная мелодия.
«Бабах! Что, усрались?» — произносит она, а видео заканчивается.
Пока ни Савченко, ни ее представители никак не прокомментировали ролик.
Порошенко потребовал бойкота ЧМ-2018
Президент Украины Петр Порошенко призвал новое правительство Германии поддержать ввод миротворцев в Донбасс, сообщает Welt. По словам украинского лидера, лишь это может поспособствовать выполнению минских договоренностей, а также «выживанию» Украины, которая существует до сих пор только благодаря поддержке Европы. Также Порошенко призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Россия ответит США
Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил CBS, что Россия ответит Америке на новые санкции. По словам дипломата, когда в кого-то «тыкают» и «бьют» его, то, «конечно, будут ответные меры». Антонов отметил, что уже направил в Москву свои варианты ответных действий, но не стал раскрывать, в чем они заключаются.
Борис Джонсон играл с женой российского чиновника за деньги
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признался, что играл в теннис с женой бывшего российского чиновника в обмен на финансовую поддержку Консервативной партии, сообщает Independent. В прошлом году жена бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина Любовь заплатила 160 тысяч фунтов на вечере по сбору средств в пользу партии за право сыграть с ним партию в теннис. Кроме того, как отмечает издание, в тот же вечер Любовь Чернухина потратила 30 тысяч фунтов на ужин с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.