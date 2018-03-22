США выделят 200 миллионов долларов на помощь Украине

США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине

Средства планируется потратить на летальное оружие, обучение украинских военнослужащих, логистику, поддержку в области разведки.

Военная помощь включает в себя расходы на летальное оружие, обучение украинских военнослужащих, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного Вашингтоном.

В тоже время имеются и ограничения на предоставление оружия, так, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.