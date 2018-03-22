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США выделят 200 миллионов долларов на помощь Украине
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США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Alex Edelman/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Средства планируется потратить на летальное оружие, обучение украинских военнослужащих, логистику, поддержку в области разведки.
Конгресс Соединенных Штатов выделит помощь Украине на военные нужды в размере около 200 миллионов долларов. Об этом говорится в документе проекта бюджета США на 2018 год, пишет РИА Новости.
Военная помощь включает в себя расходы на летальное оружие, обучение украинских военнослужащих, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного Вашингтоном.
В тоже время имеются и ограничения на предоставление оружия, так, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
Бюджет должны одобрить обе палаты конгресса, и также необходима подпись президента США Дональда Трампа.
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