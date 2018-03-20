В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме

"Посол Мельник вмешивается во внутренние дела Германии. Это абсурдное заявление. Госпожа Меркель (канцлер Германии — ред.), правительство, министр иностранных дел не могут ни депутату земельного парламента, ни депутату районного парламента, ни депутату бундестага или вообще простому гражданину Германии запретить куда-то ехать и спрашивать еще в Украине", — сказал РИА Новости Маурер.

Маурер уже около восьми раз посещал российский Крым. Последний раз он прибыл на полуостров в качестве международного наблюдателя на выборах президента России. При этом политик заявил, что намерен провести в Крыму с семьей своей летний отпуск.