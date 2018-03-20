Климкин предложил усилить давление на РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что на Россию можно было бы оказывать больше политического давления. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.
«Могло бы быть больше политического давления. Могут быть варианты противостоять российским нетрадиционным угрозам: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других областях», — заявил Климкин.
Он также заявил, что необходим жёсткий ответ «на угрозу России».
Ранее глава украинского МИД призвал ЕС ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. По словам Климкина, санкции должны затрагивать не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, «кто продвигает за границей проекты» Москвы.