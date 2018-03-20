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В Варшаве сожгли изображения Бандеры и Шухевича
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СМИ: Националисты сожгли изображения Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Скриншот с видео RUPTLY
В Варшаве националисты сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича возле украинского посольства Об этом сообщает Fakty.interia. Как отмечается, участники акции сканлировали лозунги: «Шухевич — убийца» и «Бандеровские убийцы». Также они держали плакаты с надписями «Бандеровец — не мой брат».
По информации издания, в акции участвовали представители Национального движения, Всепольской молодёжи и Национального радикального лагеря.
Ранее СМИ сообщили, что граждане Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, должны ответить на вопрос о своём отношении к лидеру УПА* Степану Бандере.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
RT на русском: последние новости
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