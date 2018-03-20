Венгрия озвучила требования к Украине

«Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», — заявил Сийярто.

Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины.