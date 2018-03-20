Венгрия озвучила требования к Украине

Венгрия требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что в противном случае его страна будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО, передает РИА Новости Украина со ссылкой на УНИАН.
Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины.
«Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», — заявил Сийярто.