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Венгрия озвучила требования к Украине
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Венгрия озвучила требование к Украине 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Венгрия требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что в противном случае его страна будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО, передает РИА Новости Украина со ссылкой на УНИАН.
Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины.
«Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», — заявил Сийярто.
Кроме того, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров «не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права».
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