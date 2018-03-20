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Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
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СМИ: компания Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконно получившая данные 50 миллионов пользователей Facebook, вмешивалась в выборы по всему миру, сообщает телеканал Channel 4.
Результаты журналистского расследования корреспондента телеканала свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации, порочащей кандидатов.
Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Так, например, в ходе этих встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс заявлял о готовности давать взятки и собирать компромат на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию журналистского расследования.
"Мы предложим большую сумму денег кандидату для финансирования его кампании в обмен на землю, к примеру. Мы все запишем, скроем лицо нашего человека и выложим запись в интернет", — рассказывает Никс на записях.
На другой записи со скрытой камеры, отвечая на вопрос о сборе компромата на оппонентов, Никс заявляет о готовности "направить девочек в дом кандидата".
Помимо Никса корреспондент телеканала встречался с управляющим директором подразделения мировой политики Марком Торнбуллом и руководителем информационного подразделения доктором Алексом Тэйлором.
В материале телеканала отмечается, что в ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.
В настоящий момент компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook. В субботу издание The New York Times сообщило, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей позже объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%.
В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.
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