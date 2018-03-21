СМИ: в США подали жалобу к Cambridge Analytica за вмешательство в выборы

Американская общественная организация Common Case ("Общее дело") подала в понедельник жалобу к британской компании Cambridge Analytica по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал ABC

Жалоба подана в федеральную комиссию по выборам и минюст США с призывом расследовать действия компании с учетом того, что законы США запрещают иностранцам прямо или косвенно участвовать в процессе принятия решений в политических кампаниях в стране.

Помимо Cambridge Analytica обвинения выдвинуты против ее материнской компании SCL Group Limited, генерального директора Александра Никса, соучредителя SCL Найджела Оукса, специалиста по данным Александра Тейлера и бывшего сотрудника компании, рассказавшего о ее деятельности, Кристофера Уайли. Все они не являются гражданами США.

По данным СМИ, с британской компанией сотрудничал не только штаб Трампа, который заплатил ей около шести миллионов долларов, но и другие республиканцы, в частности Марко Рубио

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокуроры ряда штатов объявили о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.