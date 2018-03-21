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В США подали жалобу к Cambridge Analytica
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СМИ: в США подали жалобу к Cambridge Analytica за вмешательство в выборы 

РИА Новости 21 марта 2018
Фото: © REUTERS / Hannah McKay
Американская общественная организация Common Case ("Общее дело") подала в понедельник жалобу к британской компании Cambridge Analytica по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал ABC.
На днях газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook, которые использовала во время предвыборной кампании 2016 года.
Жалоба подана в федеральную комиссию по выборам и минюст США с призывом расследовать действия компании с учетом того, что законы США запрещают иностранцам прямо или косвенно участвовать в процессе принятия решений в политических кампаниях в стране.
Помимо Cambridge Analytica обвинения выдвинуты против ее материнской компании SCL Group Limited, генерального директора Александра Никса, соучредителя SCL Найджела Оукса, специалиста по данным Александра Тейлера и бывшего сотрудника компании, рассказавшего о ее деятельности, Кристофера Уайли. Все они не являются гражданами США.
По данным СМИ, с британской компанией сотрудничал не только штаб Трампа, который заплатил ей около шести миллионов долларов, но и другие республиканцы, в частности Марко Рубио.
На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокуроры ряда штатов объявили о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
В четверг глава Facebook Марк Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, и признал, что "не должен был доверять" ей.
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